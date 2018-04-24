Sakaryalı yönetmenin filmi vizyona giriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Sakaryalı Yönetmen Selman Kılıçarslan’ın ‘Bütün Saadetler Mümkündür’ filmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakaryalı Yönetmen Selman Kılıçarslan’ın ‘Bütün Saadetler Mümkündür’ filmi hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, 27 Nisan Cuma günü vizyona girecek olan filmi izlemeye tüm Sakaryalı sanatseverleri davet etti. Aktürk, “Sakaryalı senarist ve yönetmen Selman Kılıçarslan’ın ‘Bütün Saadetler Mümkündür’ filmi 27 Nisan Cuma günü vizyona girmeye hazırlanıyor. AKM’de gösterime girecek olan film günde 3 seans olarak beyazperdeye yansıyacak. Türkiye genelinde de birçok sinema salonunda vizyona giren filme, Sakaryalı sinema dostlarını davet ediyoruz. Sakarya’nın sanat hayatı ve şehrimiz için gurur verici bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Kendisini tebrik ederiz” dedi.

Filmin öyküsünün Sakarya’da geçen gerçek bir hikayeye dayandığını aktaran Aktürk, “‘Bütün Saadetler Mümkündür’ film öyküsü Sakarya’da geçen gerçek bir hikayeye dayanıyor. Film aynı zamanda Sakarya’da çekilmiş olması ve yönetmenin hemşehrimiz olması bizleri bu filme karşı daha fazla bir yakınlık hissetmemize neden oldu. Sakarya’nın sanat hayatına ciddi katkı sağlayacak olan bu tarz sanatsal çalışmalara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Ülkemizin sanatına kazandırılan bu filmin genç yönetmenlere büyük bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Bizde inşallah biletimizi alıp filmi seyredeceğiz” diye konuştu.