Sakarya’nın geleceğine 140 milyonluk dev yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’ne alternatif içmesuyu kaynağı olarak Pamukova’nın Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı’nda 2. etap için imzalar atıldı.İhaleyi kazanan...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’ne alternatif içmesuyu kaynağı olarak Pamukova’nın Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı’nda 2. etap için imzalar atıldı.

İhaleyi kazanan firmanın kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “75 metrelik gövdenin tamamlanmasının ardından, barajımızda son imalatları gerçekleştirmek için ihalemizi neticelendirdik. Bu yılsonunda tamamlamayı planladığımız projemizle yerel yönetimler bazında ilk olma özelliği taşıyan, şehrimizin geleceği için son derece önemli bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Akçay Barajı’nda 2. etap kapsamında yapılacak işlerle ilgili bilgiler veren Dr. Rüstem Keleş, “Kurum olarak enerji üretimi noktasında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Akçay Barajı isale hattı üzerine kuracağımız 3 adet HES ile yılda 45 milyon kilovat elektrik üreteceğiz. HES’lerin İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas’ta yer alacak santral binalarını inşa edeceğiz. Barajda, İkramiye ve Fevziye’de bulunan su alma yapılarını tamamlayacağız. Akçay Barajı’ndan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne uzanan isale hattımızda, eksik kalan kısımların imalatını gerçekleştireceğiz. Baraj gövdesinin ön yüz betonu ve dolgusu ile sol ve sağ sahildeki şevlerin kaplamalarını yapacağız. Dolu savak yapısı ve kanalı ile tünellerin imalatını tamamlayacağız” diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş konuşmasının devamında, “Bugüne değil geleceğe yönelik vizyonumuzun göstergesi olan 140 milyonluk Akçay Barajı ile hem gelecek nesillerimizin temiz su geleceğini garanti altına alacak, hem de Sapanca Gölümüze önemli bir koruma getirmiş olacağız. 40 milyon metreküp su tutma kapasiteli barajımız, Sapanca Gölü’nün üzerindeki yükü büyük ölçüde hafifletecek. Tabiattaki tüm canlıları da dikkate alarak vatandaşımızın ihtiyaçlarını önceleyen yönetim anlayışımızla şehrimizde bir ilki daha hayata geçireceğiz. Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu hemşehrilerimizin musluklarına ulaştırmaya devam edecek, bugünün olduğu kadar yarının Sakarya’sının altyapısını da inşa eden yatırım perspektifimizden taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.