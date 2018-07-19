SAMEK’te yaz kursları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SAMEK’te yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (SAMEK) yaz...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SAMEK’te yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (SAMEK) yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor. Sapanca SAMEK’te devam eden İngilizce ve Bilgisayar kursunda öğrenciler hem dil eğitimini geliştiriyor hem de bilgisayara yönelik tüm detayları öğrenme imkanı elde ediyor. İngilizce branşı eğitmeni Zeynep Bölükbaşı, “Şu an öğrencilerimle İngilizce’de geniş zamanı işliyoruz. Geniş zamanla ilgili cümle yapılarını işledik, alıştırmalar yaptık ve okuma parçaları yapıyoruz. Bu şekilde her hafta zamanlar üzerinde 1 konu işliyoruz. Yaz kursu dönemimizi bu şekilde tamamlamayı umuyorum” dedi.

Bilgisayar kursu eğitmeni Aylin Güler ise, “Şu an öğrencilerimle birlikte Excel’de formülleri görüyoruz. İlk olarak bilgisayarı kullanma ile başladık daha sonra word dosyasında uygulamalar ile menüleri gördük, Excel’de de tablo oluşturma, formüller ve grafikleri işleyeceğiz. En son PowerPoint’te sunum oluşturup yaz kursumuzu tamamlayacağız” diye konuştu.