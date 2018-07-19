SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:05

SAMEK’te yaz kursları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SAMEK’te yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (SAMEK) yaz...

SAMEK'te yaz kursları devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SAMEK’te yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (SAMEK) yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor. Sapanca SAMEK’te devam eden İngilizce ve Bilgisayar kursunda öğrenciler hem dil eğitimini geliştiriyor hem de bilgisayara yönelik tüm detayları öğrenme imkanı elde ediyor. İngilizce branşı eğitmeni Zeynep Bölükbaşı, “Şu an öğrencilerimle İngilizce’de geniş zamanı işliyoruz. Geniş zamanla ilgili cümle yapılarını işledik, alıştırmalar yaptık ve okuma parçaları yapıyoruz. Bu şekilde her hafta zamanlar üzerinde 1 konu işliyoruz. Yaz kursu dönemimizi bu şekilde tamamlamayı umuyorum” dedi.

Bilgisayar kursu eğitmeni Aylin Güler ise, “Şu an öğrencilerimle birlikte Excel’de formülleri görüyoruz. İlk olarak bilgisayarı kullanma ile başladık daha sonra word dosyasında uygulamalar ile menüleri gördük, Excel’de de tablo oluşturma, formüller ve grafikleri işleyeceğiz. En son PowerPoint’te sunum oluşturup yaz kursumuzu tamamlayacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku