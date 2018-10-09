SAKARYA:
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09 Ekim 2018 Salı 16:46

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Minyatür Sergisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tezhip ile Çini Tasarımı anasanat dalları öğrencileri “Minyatürden Çeşitlemeler” konulu sergi düzenleyecek.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Minyatür Sergisi
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tezhip ile Çini Tasarımı anasanat dalları öğrencileri “Minyatürden Çeşitlemeler” konulu sergi düzenleyecek.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ayşen Karakoç Civili Atölyesinde düzenlenen serginin açılışı 10 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalından Öğr. Gör. Ayşen Karakoç Civili’nin “Minyatür” dersi kapsamında hazırlanan sergide 19 öğrencinin farklı konularda 61 eser, 52 adat özgün tasarım ve 5 adet reprodüksiyon çalışmaları bulunuyor. Sergilenecek çalışmalarda Türk minyatür sanatında sıkça işlenen konulardan Siyer’i Nebi’den sahneler, Kelile ve Dimne hikayesi, Nasrettin Hoca fıkraları, Türk halk türküleri, Gül ve Bülbül hikayesi yer alıyor.

Sergi hakkında konuşan Öğr. Gör. Ayşen Karakoç Civili, “Sözlü ve yazılı edebiyatımızın bu konularına yer vermemizin amacı, sembolik ve kurgusal konularda öğrencinin tasarım ve hayal gücünü arttırmaktır. Sergilenen eserler tarama, tonlama, sulu boya ve muhtelif teknikler kullanılarak gerçekleştirildi. Aynı zamanda mukavva üzerine yapıştırılan aharlı kağıtlar ve renkli paspartu kağıtlar zemin olarak kullanıldı. Boya olarak sıvama altın, guaj kullanıldı” dedi.

Sergi 19 Ekim Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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