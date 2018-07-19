Sapanca’ da Mahalli At Yarışları 28 Temmuz’da gerçekleşecek

Sapanca Belediyesi ve Sapanca At Yetiştiricileri At Sporu ve Turizm Derneği (SAYDER) tarafından düzenlenecek olan, Mahalli At Yarışları’nın 7’ncisi bu yıl 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.Kurtköy Hipodromunda yapılacak olan etkinlik...

Sapanca Belediyesi ve Sapanca At Yetiştiricileri At Sporu ve Turizm Derneği (SAYDER) tarafından düzenlenecek olan, Mahalli At Yarışları’nın 7’ncisi bu yıl 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Kurtköy Hipodromunda yapılacak olan etkinlik gün boyu farklı programlarla ilçe içinden ve dışından gelen konuklara keyifli saatler yaşatacak. Saat 14.00’da Karakucak güreşleri sporcularının müsabakalarıyla başlayacak program, saat 18.00’da Mahalli At Yarışı koşularıyla devam edecek. Festival tadında geçmesi planlanan etkinlik, Karadenizli ses sanatçısı İsmail Türüt’ün saat 19.30’daki konseriyle devam edecek.