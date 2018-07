Sapanca festivali başladı

Sapanca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Festivalin ilk gününde ise Ekin Uzunlar sahne aldı.

Kırkpınar merkezde bulunan festival alanına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Bağdat Caddesi’nden kortej yürüyüşü yapılarak başlandı. Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve Ak Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, meclis üyeleri ve daire müdürleri festivalin açılış kurdelesini birlikte kesti. Başkan Yılmazer festivalde yaptığı açıklamada, “Geleneksel el sanatları yerini sanayi makineleşme aldı. Şimdi artık üreten, robotlar oldu. Milyonlarca insanın yapacağı işi bir makineler yapmaya başladı. Dünyada her ne kadar robotik imalatlar olsa da ülkelerin farklı kültürlerini, o mekanik imalatların içerisinde hissettirecek renkleri, stilleri, tarzları vermek yine insanın elindedir. Geleneksel el sanatçılarımızın yaptıkları, onların ortaya koydukları renkler, uyumlar ve güzellikler yeniçağın inovatif gençlerinin de ilham kaynağıdır. Farklılıklarımızı ortaya koyan sanatçılarımıza, burada stant açarak geleneksel el sanatlarımızı yaşatan tüm emek verenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Festival boyunca kazançlı, keyifli ve eğlenceli zamanlar diliyorum” dedi.

Sapanca Off Road Derneği Başkanı Fahri Arkan tarafından, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Off Road Şampiyonası Veziroff 3. Ayağı’nda ikinci olan Sapanca Belediyesi Off Road takımının kupası Başkan Yılmazer’e takdim edildi. Sapanca Belediyesi Folklor Ekibinin Halk Oyunları gösterisi ve ardından sanatçı Ekin Uzunların sahne almasıyla festival alanında bulunan binlerce sanatsever, gece boyunca coşkulu anlar yaşadı.