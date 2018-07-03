SAKARYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 18:16

Sapanca’da Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor

Sapanca Belediye’si alt yapısı tamamlanmış olan mahallelerde asfalt serimi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Sapanca Belediye’si Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam...

Sapanca'da Fen İşleri çalışmalarını sürdürüyor
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Sapanca Belediye’si alt yapısı tamamlanmış olan mahallelerde asfalt serimi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sapanca Belediye’si Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte program da yer alan Kırkpınar Soğuksu Mahallesi, Hasanpaşa Mahallesi, Esen ve Çiçek Sokak, Çayiçi Mahallesi, Ayça ve Sönmez Sokak, Camicedit Mahallesi, Ferhat ve Okul Sokak, Göl Mahallesi Can Sokak, Ünlüce, Kuruçeşme ve Yeni Mahalle Yedigöz Caddesi’ne 6 bin 600 ton asfalt serimi uygulaması yapıldı. Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın, “Çalışmalarımıza yağışların bitmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte hız kattık program dahilin de ve gerek görülen mahalle, sokak, caddelere asfalt çalışmalarımızı tamamladık, gerek görülen kısımlarda iyileştirmeleri yaptık. Sapanca’ya güzel görünüm ve estetik katmaya devam edeceğiz” dedi.
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