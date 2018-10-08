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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:06

Sapanca’da “Gelecek ve Sağlık” semineri düzenlendi

Sapanca’da “Gelecek ve Sağlık” konulu seminer düzenlendi.Sapanca Belediyesi’nin katkılarıyla Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen seminerde ilk olarak Dr. Şebnem Güleryüz beslenmenin duygusal boyutunu ele alarak, çağımızın...

Sapanca'da 'Gelecek ve Sağlık” semineri düzenlendi
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Sapanca’da “Gelecek ve Sağlık” konulu seminer düzenlendi.

Sapanca Belediyesi’nin katkılarıyla Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen seminerde ilk olarak Dr. Şebnem Güleryüz beslenmenin duygusal boyutunu ele alarak, çağımızın en önemli sorunlarından olan obeziteye farklı bir yaklaşım getirdi. Dr. Hakkı Kumuşoğlu, hem koruyucu hem de tedavi edici tıpta kişiye özel yaklaşımların öneminden söz etti. Dr. Altay Öktem’in insülin direnci ve metabolik hastalıkların, Dr. Zekariya Gür’ün ise romatizmal hastalıkların beslenmeyle ilişkisini anlattığı seminer, Kamuran Demirtaş’ın, “Gelecekte Dikey Tarım” konusunda yaptığı konuşmayla sona erdi.

Seminer hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Güleryüz, seminerlerin önümüzdeki aylarda Türkiye’nin farklı illerinde yine halka açık olarak yapılacağını belirtti. Seminerlerde farklı konular ele alınacağını ifade eden Güleryüz ayrıca, bu seminerlerde, geleceğe birlikte hazırlanabilmenin ancak farkındalık oluşturmak, yeni gelişmeleri paylaşmak ve sağlığa bütüncül yaklaşmakla mümkün olabileceğine inanan, kendi alanlarında yetkin isimler tarafından ele alınacağını söyledi.
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