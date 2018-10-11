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11 Ekim 2018 Perşembe 11:19

SASGEM’de yeni dönem konferansları başladı

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) yeni dönem konferansları başladı.Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konferansların bu dönem ilk konuğu Dr. Necdet Subaşı oldu. SAÜ...

SASGEM'de yeni dönem konferansları başladı
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Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) yeni dönem konferansları başladı.

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konferansların bu dönem ilk konuğu Dr. Necdet Subaşı oldu. SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Subaşı, ‘Yaşadığımız Dünya’ konulu bir konferans verdi. İnsanların tercihleri doğrultusunda mutlu veya mutsuz olabileceğine değinen Dr. Necdet Subaşı, "Hepimiz fiziksel olarak aynı dünyada yaşıyoruz ama bu dünyayı aynı şekilde görmüyoruz. Kişisel farklarımız, inançlarımız, deneyimlerimiz bizi biz yapan konulardır. Bazı insanlar neşeli ve mutlu görünürken bazı insanlarda karamsar ve mutsuz bir şekilde dünyaya bakarak yaşam enerjilerini kaybetmiş görünüyor. Duygu ve düşüncelerimize göre mutlu veya mutsuz olmak bizim elimizde. Bu dünyada mutlu olabilmek için kesinlikle kitap okuyarak dilimizi geliştirmeli, aklımızı sonuna kadar kullanmalı ve entelektüel muhabbetlere katılarak hayatımıza değer vermeliyiz" dedi.

Gündelik yaşamda niye sorusunun sorulması gerektiğini belirten Dr. Subaşı, "Kişisel görüşlerin farklı olması zihniyeti de etkiliyor ailede, mahallede, okulda ve arkadaş ortamında alışılmışın dışına çıkılmıyor. Klasikleşen düzende niye sorusu sorulmaya başlanırsa hayata dair kritik yapmış olursunuz. Bu kritiği yaparken yaşama dair görüşleriniz şekillenir, dünyayı farklı bir pencereden görmeye başlar ve mutlu olmanın formülünü bulursunuz" diye konuştu.
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