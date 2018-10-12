SASKİ 9 yılda 1,3 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdi

SASKİ tarafından 2009 yılından bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlara ilişkin düzenlenen program geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ tarafından 2009 yılından itibaren gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Şehir Merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SESOB Başkanı Hasan Alişan, TÜMSİAD Başkanı Ahmet Ölmez, İMO Başkanı Hüsnü Gürpınar, AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir, MBD Genel Başkanı Erdem Ercan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Baro Eski Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu, STK temsilcileri, kanaat önderleri, iş, siyaset, spor camiasından isimler, akademisyenler, SASKİ ve Büyükşehir Bürokratları, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

“Zoru tercih ettik”

Gerçekleşen program da ilk konuşmayı yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Bundan 9 yıl önce seçimi kazandığımızda, SASKİ bizlere bir rapor sundu. Sakarya’nın altyapısı hakkındaki konuları beraber masaya yatırdık Genelde yer altına yatırım yapılması riskli görülür. Çünkü altyapıya yapılan yatırım görülmez ve konuşulmaz. Akşam eve gidildiğinde suyu açtığınızda sular akmadığı zaman, kanalizasyonda sıkıntı olduğunda bu konular gündeme gelir. Yer altı için çalışmak yer üstünü rahatsız etmekten geçiyor. Biz zoru tercih ettik. Vatandaşlarımız musluklarını açtığında suları temiz aksın, kanalizasyonda sıkıntı olmasın, yağmursuları sorun yaşatmasın diyerek altyapı konusuna el attık. Bugün geldiğimiz noktada yaptığımız işin çok hayırlı ve lüzumlu bir iş olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu konunun ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Çok şükür Türkiye’nin en temiz suyunu içiyoruz. Vatandaşlarımız çalışmalarla ilgili sürekli bizlere soruyorlar. Biz de bu işin serüvenini sizlerle paylaşmak, nereden nereye geldiğimizi göstermek istedik. Katıldığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Şehir hayatı altyapıya bağlıdır”

Şehir geneline çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Sakarya’nın geleceği için altyapıya çok ciddi bir yatırım yaptık. Altyapı çalışmaları zor çalışmalardır. Özellikle altyapının karmaşıklaştığı ortamda yaşayan bir şehirde altyapı çalışmalarına girmek çok zorlu bir süreç. Altyapının etkisi üstyapıya göre anında hissediliyor. Eğer Sakarya’nın geleceğinden söz edeceksek bunu altyapı ile nitelendirmek gerekir. İçmesuyu kaliteniz ne durumda? Su kaynaklarınızı ve çevrenizi ne derece koruyorsunuz? Bunlar önemli hususlar. 1,3 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Daha da yapılması gerekiyor. Sakarya altyapı anlamında birçok şehirden önde. Bütün dünyada tatlı su kaynakları oldukça az. Biz bu az kaynağı yönetmeye çalışıyoruz. Su varlığı bakımından stresli bir bölgede yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz projeler bu stresi yönetmelidir. Yılları planlayacak adımlar atmak gerekir. Su kıtlığı dünyada olan bir sorun fakat yönetememek daha büyük bir sorundur. Su temel bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler bu hakkı karara bağladı. Su toplum sağlığının en temel bileşimidir” şeklinde konuştu.

“Kapsamlı çalışmalar yapıldı”

Dr. Rüstem Keleş sözlerinin devamında, “2009 yılına kadar deprem döneminde yapılan çalışmalar vardı. Kanalizasyonlar ve atık su arıtma tesisleri vardı. Bunlar önemli yatırımlardı. 2014 yılında Büyükşehir olunca kapsamlı bir çalışma yaptık. Ortaya çıkan tablo iki boyutlu olarak değerlendirebilir. Adapazarı dâhil tüm ilçeleri ele almak gerekmekteydi. Mevcut bütçe kaynaklarımızla bunun altından kalkmamız zordu. O dönem aldığımız kararlarla bu süreci daha kısa bir sürede çözmeyi hedefledik. Erenler ’in kayıp kaçak oranları yüzde 78’e kadar çıkmıştı. Adapazarı’nda yüzde 65, Serdivan’da ise yüzde 70’ti. Bugün bu oranı Erenler’de yüzde 40’a, Serdivan’da yüzde 30‘a, Adapazarı’nda ise yüzde 40’a çektik. Atıksu arıtma tesisi 3 adet vardı. Buna biz üç tane daha ilave ettik. Atıksu arıtma oranımız yüzde 78. Dünya standartlarına bakıldığında bu övünülecek bir rakamdır. Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Hedefimiz yüzde 85’in üzerine çıkarmak. İçmesuyunun kesintisiz sağlanması hususunda çelik isale hatları önemli dönüm noktasıdır. İsale hattı patlamaları tarihe karıştı. 4 bin 500 kilometre içmesuyu hattı yaptık. Laboratuvarlarımızda yapılan ölçümler uluslararası alanda geçerliliği olan ölçümler. Depolarımız en az iki senede bir yıkanıyor. Bin 432 kilometre kanalizasyın hattını 2 bin 690 kilometreye çıkardık. Yağmursuyu kronik bir sorundu. 9,5 yılda 330 kilometre yağmursuyu hattı yaptık. Erenler’de dev yağmursuyu çalışmasını hayata geçiriyoruz. 7 metre derinlikte dev yağmursuyu hattı inşa ettik” ifadelerini kullandı.