SAKARYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:31

SASKİ Genel Müdürü Keleş, ASKF heyeti ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba, Dünya, Avrupa ve Türkiye Karate Federasyonları Hakem Kurul Üyesi Uğur...

SASKİ Genel Müdürü Keleş, ASKF heyeti ile bir araya geldi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba, Dünya, Avrupa ve Türkiye Karate Federasyonları Hakem Kurul Üyesi Uğur Kobaş ve beraberlerindeki heyeti SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ağırladı.

ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve beraberindeki heyetle bir araya gelen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Keleş, “Bir spor şehri olarak her geçen gün daha büyük adımlar atıyoruz. Amatör kulüplerimiz tabi ki burada müstesna bir yere sahip. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek hem kendilerine, hem toplumumuza, hem şehrimize, hem de ülkemize ciddi katkılar sağlıyor. Büyükşehir Belediyemizin de sporun her branşına ciddi destekleri var. Şehrimize bu anlamda yapılan yatırımlarla Türkiye’de özel bir yere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sayın Zımba’ya ziyareti sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

Birçok kurumu ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ise, “Şehrimizde sporun kurumlar ve toplum düzeyinde yayılması noktasında kurumlarımızın ve hemşerilerimizin görüşleri bizler için çok değerli. SASKİ şehrimiz için ayrıcalıklı, özellikli ve önemli bir kurum. Şehrimizi geleceğe taşıyacak çok ciddi çalışmalara imza atıyorlar. Bu çalışmaları herkesin dikkatle takip etmesi gerektiği kanaatindeyim. Hepimiz geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için uğraşıyoruz. Hayatımızı idame ettirmemiz için en öncelikli ihtiyaç su. Bizler için gecelerini gündüzlerine katarak çalışan Sayın Rüstem Keleş ve tüm SASKİ personellerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
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