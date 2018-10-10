SAKARYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:52

SASKİ’de 18 bölümden 44 öğrenci staj yapacak

2018-2019 Akademik yılı güz dönemi boyunca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde staj yapacak öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi. SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan...

SASKİ'de 18 bölümden 44 öğrenci staj yapacak
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2018-2019 Akademik yılı güz dönemi boyunca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde staj yapacak öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi. SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada kurum bünyesinde 2 üniversitenin 18 bölümünden toplam 44 öğrencinin staj yapacağı ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde kurum bünyesinde staj yapacak öğrencilere yönelik olarak oryantasyon eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şubesi Müdürü Mahmut Kaya tarafından düzenlenen oryantasyon eğitimi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirildi. Eğitimde stajyer öğrencilerin SASKİ ile ilgili görüşleri dinlendi.

Kurumun organizasyon yapısı, faaliyetleri, vizyon ve misyonu, işyeri kuralları, işveren beklentilerine dair bilgiler verildi. SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin kurumumuza en iyi şekilde adapte olmaları, staj sürecinde en donanımlı şekilde kendilerini geliştirebilmeleri için oryantasyon eğitimi düzenledik. Bu dönem kurumumuz bünyesinde Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 18 bölümünden toplam 44 öğrenci staj yapacak” denildi.
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