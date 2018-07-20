SAKARYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:20

Satranç kulübü öğrencileri, SGM bahçesinde yarıştı

SGM Satranç Kulübü öğrencileri, merkezin bahçesinde kurdukları satranç tahtası ile ilk müsabakalarını yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı günde hamleleleriyle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan öğrenciler, kendi becerilerini...

Satranç kulübü öğrencileri, SGM bahçesinde yarıştı
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SGM Satranç Kulübü öğrencileri, merkezin bahçesinde kurdukları satranç tahtası ile ilk müsabakalarını yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı günde hamleleleriyle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan öğrenciler, kendi becerilerini sergileme fırsatı da buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Satranç Kulübü öğrencileri, bahçe satrancı kurdu. Öğretmenleri ile birlikte başarılı bir ekip çalışması yürüten minikler, bahçe satrançlarını kurduktan sonra ilk müsabakalarını yaptı. Hem bireysel hem de grup olarak oynanabilen bahçe satrancını kurarak eğitimlere heyecan katan öğrenciler, temiz havada satranç oynamanın keyfini yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı günde hamleleleriyle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan öğrenciler, kendi becerilerini sergileme fırsatı da bulmuş oldu.
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