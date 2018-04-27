SATSO’da Müşterek Komite toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’nın 2018 yılı ilk toplantısı meslek komitesi üyeleri, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş’in divan yönetimi ile gerçekleştirilen toplantıya meslek komitesi üyelerinin büyük çoğunluğu iştirak etti.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasının Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ gerçekleştirdi. Altuğ, komite üyelerine kurumun işleyişi hakkında bilgi vererek, “Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak amacımız ve niyetimiz üyelerimizin menfaati başta olmak üzere, ilimiz ve ülkemiz için doğru işler yapmak. Bulunduğumuz makamlar hizmete talip olanların gönüllülük esasıyla işleyen bir sistemdir. Bu yüzdendir ki hepimiz buralarda bizi seçen insanların temsilcisiyiz. Onların sorunları bizim sorunlarımız olmalı. Bu bilinci hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Müşterek meclis komite toplantısı senede en az iki kere yapılarak komite üyelerinin katılımıyla olur. Bu toplantılarda genelde meslek komitelerinin sorunları konuşulur. Biz bugün ilk toplantı olması sebebiyle bilgilendirme ve oryantasyon olarak bir program oluşturduk. Toplantımızda ticaret ve sanayi odası nedir, nasıl oluşur, amacı, görevi nedir, sizlerin buradaki görevi nedir, nasıl çalışacağız bunlarla ilgili detaylı bilgiler verilecek” dedi.

Başkan Altuğ, Meslek Komitesi üyelerinin başkanlarını her ayın son Çarşamba günü gerçekleştirilen Meclis toplantılarına davet ederek, “Meclis Toplantılarımıza meclis üyelerinin haricinde tüm üyelerimiz de oy kullanmamak kaidesiyle katılabilir. Komisyonlara ek olarak 5 yeni komisyon kurmayı planlıyoruz. Bunlar; Yayın komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Çevre Komisyonu, Ticaret, Sanayi ve Arge Komisyonu, Yurt Dışı İş Geliştirme (Dış Ticaret) Komisyonu. Komisyonlarımız en az 10 en fazla 25 kişiden oluşacağına dair planlarımız var. 8 adet faal komisyon oluşturma düşüncesindeyiz. Komisyonlarımızda görev alarak aktif çalışmalar yürüteceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ise, “Yeni dönemde hep birlikte meslek komitelerinin iyi şekilde çalışmalarını sağlayarak ilimize, odamıza ve üyelerimize en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Burada her komitenin elinden gelen en iyi şeyleri yapmaya çalışacağına ben eminim. Sizlerden destek bekliyoruz. Sakarya’mızın ülkemiz ekonomisinde her geçen gün artan önemini daha da üst noktalara taşımak için güçlü bir ekip ruhu ile çalışacağımıza inancım sonsuzdur. SATSO’lu olmanın ayrıcalığını üyelerimize hissettirmek, odamıza mensup olmanın aidiyet duygusunu yaşatmak için, üstün gayret göstereceğimizi de biliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

SATSO Genel Sekreter Vekili Teyfik Öztürk Meslek Komitesi üyelerine Oda Mevzuatı, görev ve tanımları, toplantı kaideleri, meclis ve ihtisas komisyonları Odaların Kuruluş amacı, Odaların Kuruluş ve Çalışma alanları, Odaların görevleri, Oda organları, oluşumları ve görevleri, Oda Meslek Komiteleri ve Görevleri, Oda Meclisi Görevleri, Oda Yönetim Kurulu Görevleri, Oda Disiplin Kurulu ve Görevleri, Oda Organları Toplantıları ve Kararları, Meclis Tarafından Kurulan Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Kültür Komisyonu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Tarihi, açılış sebebi, İsim değişme süreci, görevleri, Oda Organları, üyeleri, üye dağılımları, Odanın Hizmet Birimleri, Personeli ile ilgili bilgi verdi.

Sunumun ardından kürsüye gelen 17. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu, meslek komitelerinin faaliyetlerinin önemine değinerek, “Çok ciddi manada katkı koyabileceğimiz, değiştirebileceğimiz ve şehir ekonomisine katkı yapabileceğimiz hususları yaşayarak göreceksiniz. Her birimiz çok ciddi manada sorunlar için birer databankız. Bu sorunları çözüme kavuşturabilmek için meclise taşımanız Yönetim Kurulunun başarısını sağlayacaktır. Yönetim Kurulunun başarısı da şehrimizin ülkemizin başarısı olacaktır” dedi.

13. Meslek Komitesi Başkanı Gökhan Korkmaz, “SATSO, Sakarya için önemli bir değerdir. El ele vererek hizmet etmemiz gerektiği inancındayım. Meclisin büyük ölçüde gençlerden oluşmasından dolayı başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dışarıdan bir destek gerektiğinde görev düşerse Sakarya GİAD ve TÜGİK olarak çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.