SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 13:43

SAÜ ile Yeni Sakaryaspor Stadyumu arasına yeni hat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında yeni bir hat ile toplu taşıma hizmete sunmaya başladı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Yeni Sakaryaspor Stadyumu...

SAÜ ile Yeni Sakaryaspor Stadyumu arasına yeni hat
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında yeni bir hat ile toplu taşıma hizmete sunmaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Sakarya Üniversitesi arasında yeni bir hat ile toplu taşıma hizmete sunulmaya başlandığını açıkladı. Bölgenin hızla artan nüfusu ve okulların bölgede yoğunlaşması dolayısıyla yeni bir hat ihtiyacının doğduğunu belirten Pistil, bu noktadan hareketle 15 numaralı otobüsün hizmet sunmaya başladığını dile getirdi.

Otobüsün güzergahına ilişkin bilgileri de paylaşan Fatih Pistil, “Yeni Sakaryaspor Stadyumu’ndan kalkacak olan 15 numaralı otobüsümüz Yeni Camii, Demokrasi Meydanı, Milli Egemenlik Caddesi, Donatım, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahından Serdivan’a ardından da Kampüs’e ulaşımı sağlayacaktır. Hemşehrilerimiz ayrıntılı bilgiye www.sakarya.bel.tr kurumsal internet sayfamızda bulunan SAKUS uygulamasından ulaşılabilirler. Hayırlı olsun” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku