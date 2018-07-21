SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:26

SAÜ ilk 500’te yer alan 9 Türk üniversitesi arasında

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Shanghai Ranking 2018 Küresel Akademik Sıralamasında “Eğitim” kategorisinde 9 Türk üniversitesi arasına girdi.SAÜ, Shanghai Ranking’in 2018 yılı Küresel Akademik Sıralamasında (Global Ranking of Academic Subjects)...

SAÜ ilk 500'te yer alan 9 Türk üniversitesi arasında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Shanghai Ranking 2018 Küresel Akademik Sıralamasında “Eğitim” kategorisinde 9 Türk üniversitesi arasına girdi.

SAÜ, Shanghai Ranking’in 2018 yılı Küresel Akademik Sıralamasında (Global Ranking of Academic Subjects) “Eğitim” kategorisinde ilk 500’e girme başarısı gösterdi. Sıralamaya Türkiye’den 9 üniversite girebildi. Listede, Sakarya Üniversitesi’nin yanında, Hacettepe, Gazi, Orta Doğu Teknik, Anadolu, Karadeniz Teknik, Abant, Ankara ve Atatürk üniversiteleri yer aldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bu gelişmenin SAÜ’nün birikiminin ve potansiyelinin açık en son göstergelerinden birisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Savaşan “Sakarya Üniversitesi’nin temel fonksiyonlarının tamamında, Sakarya Üniversitemiz gelişme potansiyeline sahiptir. Başta öğretim elemanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızın üstün gayretleri ile umuyorum ki bu gelişme trendi devam edecektir” dedi.

Shanghai Ranking 2018 Sıralaması; Kurumlar, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler genelinde 54 ayrı başlıktan oluşuyor. Üniversitelerin sıralamaya dâhil edilmeleri için 2012-2016 döneminde asgari sayıda araştırma yayınına sahip olmaları gerekiyor. Bibliyometrik veriler ise Web of Science ve InCites’ten toplanıyor. Web of Science kategorileri 54 akademik konuyla eşleştiriliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku