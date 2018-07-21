SAÜ ilk 500’te yer alan 9 Türk üniversitesi arasında

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Shanghai Ranking 2018 Küresel Akademik Sıralamasında “Eğitim” kategorisinde 9 Türk üniversitesi arasına girdi.

SAÜ, Shanghai Ranking’in 2018 yılı Küresel Akademik Sıralamasında (Global Ranking of Academic Subjects) “Eğitim” kategorisinde ilk 500’e girme başarısı gösterdi. Sıralamaya Türkiye’den 9 üniversite girebildi. Listede, Sakarya Üniversitesi’nin yanında, Hacettepe, Gazi, Orta Doğu Teknik, Anadolu, Karadeniz Teknik, Abant, Ankara ve Atatürk üniversiteleri yer aldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bu gelişmenin SAÜ’nün birikiminin ve potansiyelinin açık en son göstergelerinden birisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Savaşan “Sakarya Üniversitesi’nin temel fonksiyonlarının tamamında, Sakarya Üniversitemiz gelişme potansiyeline sahiptir. Başta öğretim elemanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızın üstün gayretleri ile umuyorum ki bu gelişme trendi devam edecektir” dedi.

Shanghai Ranking 2018 Sıralaması; Kurumlar, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler genelinde 54 ayrı başlıktan oluşuyor. Üniversitelerin sıralamaya dâhil edilmeleri için 2012-2016 döneminde asgari sayıda araştırma yayınına sahip olmaları gerekiyor. Bibliyometrik veriler ise Web of Science ve InCites’ten toplanıyor. Web of Science kategorileri 54 akademik konuyla eşleştiriliyor.