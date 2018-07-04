SAKARYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55

SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet töreni

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı...

SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, öğretim üyeleri, idari personel ile öğrenciler ve aileler katıldı. Törende bir konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, fakültenin ilk mezunlarını 2001 yılında verdiğini belirterek, "Bugün düzenlenen 18’inci mezuniyet törenimizde, 200 hemşire ve 58 ebeyi sağlık ordusuna kazandırmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Altınkaynak, "Akademik kadromuzla, kanıt temelli, bilgi ve beceriye sahip, güvenli bakım veren, etkili ve bağımsız karar alabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen mezunlar yetiştirmek bizim amacımızdır. Bu amaç ışığında, geleceğimiz olan gençlerin yetişmesinde desteklerini esirgemeyen akademik ve idari personelimize, haklarını ödeyemeyeceğimiz ailelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakültede ve bölümlerinde dereceye girenlere belgeleri ve hediyeleri verildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Hemşirelik bölümünden Seda Yalçın, belgesini ve hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’tan aldı. Ebelik bölüm birincisi Ayşe Nur Gürel’e belgesini ve hediyesini Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Hemşirelik bölüm ikincisi Nurgül Demir’e belgesini ve hediyesini Doç. Dr. Dilek Aygin, Ebelik bölüm ikincisi Sena Fidangül’e belgesini ve hediyesini Dr. Öğr. Üyesi Gönül Kurt verdi. Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerinin mezuniyet yeminini okumaları ile devam eden tören, mezunların kep atmaları ile sona erdi.
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