SAKARYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 18:24

SAÜ Sosyal Bilimler Entitüsünde devir teslim

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın atandı.SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Bilen, enstitüde düzenlenen törenle görevini Doç. Dr. Mükerrem Bedizel...

SAÜ Sosyal Bilimler Entitüsünde devir teslim
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın atandı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Bilen, enstitüde düzenlenen törenle görevini Doç. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın’a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof. Dr. Kadir Ardıç’ın yanı sıra öğretim üyeleri ve enstitü idari personeli de katıldı.
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