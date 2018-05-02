SAÜ Teknoloji’de robotlar yarıştı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde ’TEKNOTRONİK2018’ isimli robot yarışması düzenlendi.

Fakülte bünyesinde “labirent, serbest kategori, çizgi izleyen ve mini sumo robotları” olarak dört alanda düzenlenen organizasyona yaklaşık 30 takım katıldı. Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, Bilişim ve Teknoloji Topluluğu, Teknoloji Fakültesi Öğrencileri Topluluğu tarafından organize edilen yarışma büyük ilgi gördü. Robotlar ve otomasyon sistemlerinin, endüstrinin rekabet gücünde kilit rol oynadığını belirten Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, rekabetçiliklerini artırmak isteyen ülke, sektör ve şirketlerin giderek artan oranlarda robotik teknolojilerine yatırım yapmakta olduğunu belirtti. Robot teknolojilerinin öğrencilerin kendilerini geliştirecekleri önemli alanlardan biri olduğunu belirten Sarıbıyık,“ Teknoloji Fakültesi olarak belirlediğimiz öncelikli çalışma alanları arasında robotik uygulamalar yer alıyor. Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Uzaktan kontrollü ya da otonom kara ve hava araçları, robotlar, robot yazılımları, uzaktan kumanda edilebilen robot kollar vb. pek çok çalışma fakültemiz tarafından yürütülüyor. Bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını teşvik etmek için de böyle bir organizasyon yapmak istedik. Aranızda bu ilgi alanında kendini geliştirmiş pek çok arkadaşımız var. Sizlerin bu tür alanlara yönelmiş olmanızdan dolayı ayrı bir memnuniyet ve gurur duyuyorum. Yaptığınız ve yapacağınız bu uygulamalar hem sizlerin daha da gelişmesine hem de bu işe merak duyan yeni arkadaşlarımıza pozitif bir katkı sağlayacaktır. Oluşturduğunuz bu sinerji ve katkılarınız dolayısıyla sizlere teşekkür eder gerek öğrencilik hayatınızda gerekse mezun olduktan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmadaki konuk jüri üyelerinden ve aynı zamanda yarışma sponsorlarından biri olan Arkkontrol Robotik Otomasyon Sistemleri Firma Ortağı Volkan Şahin öğrencilerle yaptığı söyleşide, öğrencilere çalışma hayatında kendilerini bekleyen önemli hususlar hakkında bilgiler aktardı. Öğrencilerin çalışmaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Şahin,“Robotik çalışmalarda uygulama becerisi öne çıkıyor ve uygulamayı bilen arkadaşlar bu anlamda tercih ediliyor. Ayrıca kirlenmeden, yağlanmadan bir çalışma hayatı yaşayacağınızı kesinlikle beklememelisiniz. İşi sahada yapmak, çözüm odaklı çalışmak oldukça önemli. Bu açıdan Teknoloji Fakültesi öğrencilerini tebrik ediyorum. İki mezununuz şu anda ekibimizin birer üyesi ve kendilerinden gayet memnunuz. Ayrıca 7+1 Eğitim Modeli’ni kapsamında yapılan çalışmaların sizlere önemli katkılar sağladığına inancımız tam, 7+1 kapsamında sizlerden yine öğrenci taleplerimiz olacak. Ayrıca belki garip gelecek ama bir hususu sizlere aktarmak istiyorum. Mezun olacaksınız, ama sürücü ehliyetinizin de olması oldukça önemli. Düşününki sahada gerçekleştirilecek bir uygulama için sizlerin bizzat işin başında olması ve işi belki tek başınıza çözmeniz ya da çok uzak olan bölgelerde robotlara müdahele etmeniz gerekecek. Sizlere tahsis edilen araçlarda bir de size şoför tahsis edilmesini beklemeyin. Size ek avantaj sağlayacaktır. Son olarak en önemli hususlardan biri de elbette yabancı dil. Robotik alanında tüm kaynaklar ve eğitimler nihayetinde en temelinde İngilizce. Dolaysıyla yabancı diliniz olmadan ya da en azından belirli bir seviyede olmadan bu işle uğraşmanız açıkçası zor” diye konuştu.

İlgiyle ve keyifle gerçekleşen yarışma dereceye girenlere belge ve ödüllerin takdimiyle son buldu.