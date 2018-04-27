SAÜ’de Arapça Şiir Yarışması gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu’nun katkılarıyla Arapça Şiir Yarışması gerçekleştirildi.

Programa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman, bazı öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu’nun organizasyonuyla geleneksel hale gelen yarışma, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Program, fakülte Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması birincisi Durmuş Bulut’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşması ise İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından gerçekleştirildi. Dekan Bostancı, konuşmasında bütün medeniyetlerde var olan şiirin insanın ruhunu etkileyen edebi türlerin başında geldiğini belirtti. Şiirin Araplar için önemli bir yeri olduğuna değinen Bostancı, “Şair ve şiir Araplar için her şeydi. Şairler birer kahraman kabul ediliyordu. Bir şiirle daha önce dost olan kabileler savaşıyor, düşman olan kabileler barışıyordu” dedi.

Arapça öğreniminde de şiirin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Bostancı, yarışmanın dil öğrenimine katkı sağlamasını dilediğini belirtti. Bostancı, yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen jüri üyelerine, İlahiyat Fakültesi Vakfına, Arapça Dil Grubu Topluluğuna, Özel Giyime ve izleyicilere teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı. Ön elemelerde başarılı olan 7 öğrencinin katıldığı yarışmada jüri üyeliğini İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Bayram Demircigil, Öğr. Gör. Abdülmelik Yangın, Öğr. Gör. Reda Elsayed, Öğr. Gör. Nısreen Oqlah yaptı.

Yarışmada aynı puanı alan Abdurrahman Muaz ve Abdullah Ferhat Şirin arasında kura çekilmesi sonucunda, 1. Abdurrahman Muaz, 2. Abdullah Ferhat Şirin, 3. ise Musab Tiryaki oldu. Dereceye girenlere ve diğer yarışmacılara hediye takdiminin ardından program sona erdi.