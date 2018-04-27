SAÜ’de İslam’da Dini Düşünceler konferansı gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) ve Dört Kapı Öğrenci Topluluğunun düzenlemiş olduğu konferansın bu haftaki konuğu, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli oldu.

SAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta “Klasik Düşünce Okulu: İslam’da Dini Düşüncenin Doğuşu ve İlk Tartışmalar” başlıklı konu ele alındı.

İslam’dan bahsederek konuşmasına giriş yapan Ekrem Demirli, “İslam altıncı ve yedinci asırda dünyanın en verimsiz topraklarında, Mekke’de doğdu. İslam tarihini kendi içinden okuduğunuz zaman, sanki çok büyük hareketler, çok büyük hadiseler oluyormuş gibi geliyor. Mesela Bedir Savaşını, Uhud Savaşını okuyorsunuz, büyük savaşlardan konuşuyormuş gibi, sonra bir rakamsal değerlerine bakıyorsunuz ki 300 kişi saldırmış veya Mekke’den Medine’ye 150, 300 kişi hicret etmiş. Yani dünyada bir ağırlığı yok. Mesela Roma İmparatorluğu’nun rakamları, Çin’in rakamları, Hindistan’ın rakamlarına da baksak, nüfus bakımından dünyada ağırlığı yok. Buna rağmen tarihin en önemli hadiselerinden biri gibi konuşuyoruz’’ dedi.

Demirli, ’’Bugün dindarların veya genel olarak dini hareketleri anlamanın önünde şöyle bir güçlük var. Bu dini hareketler, çeşitli nedenlerle büyük siyasal, sosyal organizasyonlara dönüştükten sonra biz dini tanıdık. Ama tohum haline döndüğümüzde durumun biraz farklı olduğu gözüküyor’’ diye konuştu.

Kendi adına İslam meselesini birkaç açıdan ele alabileceğini belirten Demirli, ’’İslam ne yaptı?’ sorusuyla hareket ediyorum ve bunun için şöyle bir soruyu soruyorum. Mekke neydi? Neresidir? Mekke’ye baktığımızda Kâbe’yi çıkartırsak çok önemli bir uygarlık alanı değil. Kabe’den kaynaklanan önemli bir alanı var. İslam kaynaklarına göre yeryüzünün ilk mabedi, ilk insanlığın toplandığı yer, mütalaa ediyoruz. Dünya tarihinde önemli olan tek noktası şu; Hindistan ile Akdeniz arasında bir ticaret yolu var. Hindistan’dan Bahreyn gibi yerlere gemiler geliyor. Sonra kara yolu ile Mekke’den Kızıl Deniz’e doğru geçiyor. Bu neden ile Mekke’nin böyle bir ticari ehemmiyeti olmuş. Bu yola Baharat Yolu denir. Ben de şahsen düşünürdüm, baharat dediğin nedir ki yani, Baharat Yolu nasıl bir ticaret yolu meydana getirebilir? Baharat yolunu sonra okuduklarımdan fark ettim. Bütün eczacılık baharat üzerine kurulu. Yani Avrupa’nın yaşama kültürü tıp, sağlık, gıda gibi alanlarda Baharat Yolu üzerine kurulu. Tüm yaşamsal malzemeler Hindistan’dan geliyor ve Mekke’de malzemeleri saklama ve fuar olanağı sağlanıyor” dedi.

Konferansa Prof. Dr. Ekrem Demirli’ye hediyeleri takdim edilerek son verildi.