Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca organize edilen “Gönül Telimizi Titreten Nağmeler” konserlerinin 3’üncüsü düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserin solistliğini Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör. Birsen Hasçelik yaparken, kanunda Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, udda ise Öğr. Gör. Hamdi İdil yer aldı. Klasik Türk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konser yaklaşık iki saat sürdü.
SAÜ’de konserler devam ediyor
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca organize edilen “Gönül Telimizi Titreten Nağmeler” konserlerinin 3’üncüsü düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserin solistliğini Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör....