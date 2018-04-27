SAÜ’de Tıp ve Mühendislik ilişkisi konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Mühendislikte Disiplinler Arası Çalışmalar: Tıp ve Mühendislik İlişkisi” konulu konferans düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansta SAÜ...

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Mühendislikte Disiplinler Arası Çalışmalar: Tıp ve Mühendislik İlişkisi” konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansta SAÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid Yıldız konuşmacı olarak yer aldı. Konferansta biyomedikal mühendisliğinin birçok alt dalının olduğundan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid Yıldız, mühendislerin insanlığın yararına bir şeyler üreten kişiler olduğunu belirtti. Protez cihazların ve doku mühendisliği gibi modellerin genelde biyomedikal dünyasında yer aldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, bunların isimlendirildiğini söyledi.

“Nasıl daha iyi mühendis olurum?” sorusunun sürekli sorulması gerektiğinin altını çizen Yıldız, “Bu sorunun cevaplanması için uzun seneler boyunca çalışan insanların tecrübelerinden yararlanmak lazım. Çok yönlü çalışmak önem taşımaktadır. Hiç bilmediğiniz alanlarda çalışırken, farklı farklı problemlerle uğraşacak ve çok yönlü olmanın faydası burada ortaya çıkacaktır” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, hem akademik dünyada hem de iş hayatında farklı farklı bölümlerin birlikte çalıştığına da dikkat çekerek, “Bu farklılık içerisinde çok yönlü oluşunuz ile başarıya ulaşacaksınız ve farkınız ortaya çıkacaktır. Yeni fikirler mühendislerin takım halinde çalışması ve etraftaki fikirlere açık olmasından geçmektedir” şeklinde konuştu.

Dünyada tıp mühendislerinin uzun yıllar boyunca hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde kullanılacak yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Yıldız, “Teorik ve uygulamalı mühendislik bilimleri ile sağlık ve yaşam arasında bir köprü sağlayan tıp, makine, malzeme, bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, fizik ve kimya disiplinlerarası çalışmaları kapsamaktadır. Bu disiplinlerin bir arada çalışmasıyla insanlık yararına faydalı işler yapılmaktadır” diye konuştu.

Konferansta tıp mühendisliği ve biyomedikal mühendislik arasındaki farka da değinen Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mevcut mühendislik dalları arasında, gerek eğitim gerekse mezun olunduğunda çalışacak sektör açısından, tıp mühendisliğine en yakın bölümün biyomedikal mühendisliği olduğu bir gerçektir. Ancak bu durum kesinlikle iki bölümün isimlerinin farklı olduğu anlamına gelmemektedir. Bunlar sektörde birbirini bütünleyen ve tamamlayan bölümlerdir. Son dönemlerde çalıştığımız biyomedikal bir örnek ise fotodinamik terapidir. Bu yöntem kanser tedavisinde son dönemlerde kullanılmaya başlanan ve yan etkilerinin çok az olduğu bir tedavi yöntemidir. Özel bir tip ışık kullanılarak yapılan bu tedavi yöntemi, klasik yöntemlere göre çok daha büyük başarı sağlamıştır.”

Konferans Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid Yıldız’a teşekkür belgesinin verilmesinin ardından sona erdi.