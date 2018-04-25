SAKARYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:30

SAÜ’de ‘Yaradılışın Başlangıcı’ söyleşi düzenledi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu’nun (Multekâ lugati’d-dâd) katkılarıyla Öğr. Gör. Reda Abdelsalam Elsayed tarafından “Yaradılışın Başlangıcı” konulu bir Arapça söyleşi düzenlendi.Allahu...

SAÜ'de ‘Yaradılışın Başlangıcı' söyleşi düzenledi
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Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu’nun (Multekâ lugati’d-dâd) katkılarıyla Öğr. Gör. Reda Abdelsalam Elsayed tarafından “Yaradılışın Başlangıcı” konulu bir Arapça söyleşi düzenlendi.

Allahu Teala’nın yarattığı ilk şeyin ne olduğu sorusunun pek çok cevabı olduğuna değinen Öğr. Gör. Elsayed, bu konuda hakikate ulaşabilmenin tek yolunun Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve Hadis-i Şeriflere başvurmak olduğunu belirtti. Elsayed, yaratılmış olan ilk şeyin ne olduğu hakkında ayetlerde ve hadislerde geçen ifadeleri açıklayarak insanın nasıl yaratıldığını, Hz. Adem ve Hz. Havva’nın İblis tarafından nasıl kandırıldıklarını ve sonuç olarak insanın dünyaya nasıl yerleştirildiğini anlattı.

Program, Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu başkanı Elif Arslan tarafından Öğr. Gör. Reda Abdelsalam Elsayed’a hediye takdimiyle sona erdi.
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