SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:36

Savaş caddesi yenileniyor

Adapazarı ilçesinde bulunan Savaş Caddesi Adapazarı Belediyesi ekiplerince yenileniyor.İlçe genelinde kaldırım, asfalt ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdüren Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaosman Mahallesi...

Savaş caddesi yenileniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adapazarı ilçesinde bulunan Savaş Caddesi Adapazarı Belediyesi ekiplerince yenileniyor.

İlçe genelinde kaldırım, asfalt ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdüren Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaosman Mahallesi Savaş Caddesi’nde çalışmalara başladı. Ekipler tarafından trimer çalışmalarının tamamlanmasıyla altyapı ve yağmur suyu düzenlemesine devam ediliyor. Altyapı kurumları TELEKOM, SASKİ, AGDAŞ VE SEDAŞ’ın eş zamanlı yürüttüğü iletişim, elektrik, su, ve doğalgaz çalışmalarından sonra Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de asfalt çalışmalarına başlayacak. Dört yıldır ilce genelinde çok ciddi bir asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Karaosman Mahallesi Savaş Caddesinde yapımı devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımızdaki geçici sıkıntılara katlanan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir taraftan planlarımızı yapıyor bir taraftan da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaçlarımızı belirliyor; muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, baskı beton, kilitli parke, asfalt çalışmalarımızı büyük bir hızla yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm ekiplerimiz; vatandaşlarımızın hiçbir şekilde sıkıntı çekmemesi için büyük bir hassasiyetle görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku