SAKARYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 19:13

SEAH girişine düzenleme yapıldı

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hasta ve hasta yakınlarının Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişine düzenleme yapıldı.Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

SEAH girişine düzenleme yapıldı
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Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hasta ve hasta yakınlarının Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişine düzenleme yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez girişinde otopark, yaya yolu ve tretuvar çalışması yapıldı. Hastanenin acil durumlarda giriş çıkışlarının rahatlıkla sağlanması açısından acil giriş yolu düzenlenerek kaldırım, tretuvar ve yaya yolun çalışması yapıldı.
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