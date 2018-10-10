Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hasta ve hasta yakınlarının Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişine düzenleme yapıldı.Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez girişinde otopark, yaya yolu ve tretuvar çalışması yapıldı. Hastanenin acil durumlarda giriş çıkışlarının rahatlıkla sağlanması açısından acil giriş yolu düzenlenerek kaldırım, tretuvar ve yaya yolun çalışması yapıldı.
SEAH girişine düzenleme yapıldı
Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hasta ve hasta yakınlarının Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişine düzenleme yapıldı.Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...