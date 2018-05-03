SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:20

SEDAŞ 3. Proje fikri yarışması ödül töreni gerçekleşti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen ‘3. Proje Fikri Yarışması 2018’ ödül töreni geniş katılımla gerçekleşti.Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen ‘3. Proje Fikri Yarışması 2018’ ödül töreni...

SEDAŞ 3. Proje fikri yarışması ödül töreni gerçekleşti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen ‘3. Proje Fikri Yarışması 2018’ ödül töreni geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen ‘3. Proje Fikri Yarışması 2018’ ödül töreni Sakarya’daki bir otelde düzenlendi. Törene Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yalçın, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve davetliler katıldı.

Gerçekleşen törende bir konuşma yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Bölgemize daha iyi hizmet yapabilme adına gençlerimizin proje birikimini alabilme adına ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu yola çıkarken üniversite öğrencileri ile birlikte proje sürdürebirlilğini nasıl sürdürebiliriz, nasıl yenilikçi projelere imza atabiliriz, bunları nasıl hayata geçirebiliriz ve en önemlisi öğrencilerimizi SEDAŞ’a nasıl katabiliriz diye arkadaşlarla oturduk konuştuk. Her yıl olduğu gibi bu senede proje yarışmasını bugün sonlandıracağız. Bu seneki projemizde 62’ye yakın başvuru oldu. Türkiye’de genellikle elektrik dağıtım sektöründe özelleştirmeler sonrasında yatırımların 4 kat arttığını düşünürsek yatırımlar içerisinde bazı projelerin artık teknolojik ve yeniliklere açık olduğunu gördüğümüzde şebekelerimizde yeniliklere açık olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu yarışmalarda yeni teknolojiler, yeni inovasyon projeleri ortaya çıkıyor. Bu projeler bizlere ulaştığı için bizlerde sizlere her zaman destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmaların sonrasında proje kapsamında ödül alanlara ödülleri başta Güven olmak üzere protokol tarafından verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku