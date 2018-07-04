SAKARYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:08

Şehre yeni 300 durak geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı şehir estetiğine katkı sunacak yeni duraklar için ihaleye çıkacak.Şehre kazandırılacak modern duraklar için 9 Temmuz Pazartesi günü ihaleye çıkacaklarını aktaran Fatih Pistil,...

Şehre yeni 300 durak geliyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı şehir estetiğine katkı sunacak yeni duraklar için ihaleye çıkacak.

Şehre kazandırılacak modern duraklar için 9 Temmuz Pazartesi günü ihaleye çıkacaklarını aktaran Fatih Pistil, konforlu ve estetik bir yapıya sahip olacak yeni durakların hayırlı olmasını temenni etti. 300 adet yeni durak çalışması için 9 Temmuz Pazartesi günü 10.00’da ihalenin gerçekleştirileceğini açıklayan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Şehrimize kazandıracağımız modern durakların tasarımında; şehrin dokusunu zenginleştirmesine, kullanım kolaylığı sağlamasına, göz estetiğine uygun ve şehrin modern yapısını geliştirmesine dikkat ettik. İhale hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından caddelerimizi yeni duraklarla buluşturacağız” dedi.
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