Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı şehir estetiğine katkı sunacak yeni duraklar için ihaleye çıkacak.Şehre kazandırılacak modern duraklar için 9 Temmuz Pazartesi günü ihaleye çıkacaklarını aktaran Fatih Pistil, konforlu ve estetik bir yapıya sahip olacak yeni durakların hayırlı olmasını temenni etti. 300 adet yeni durak çalışması için 9 Temmuz Pazartesi günü 10.00’da ihalenin gerçekleştirileceğini açıklayan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Şehrimize kazandıracağımız modern durakların tasarımında; şehrin dokusunu zenginleştirmesine, kullanım kolaylığı sağlamasına, göz estetiğine uygun ve şehrin modern yapısını geliştirmesine dikkat ettik. İhale hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından caddelerimizi yeni duraklarla buluşturacağız” dedi.
Şehre yeni 300 durak geliyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı şehir estetiğine katkı sunacak yeni duraklar için ihaleye çıkacak.Şehre kazandırılacak modern duraklar için 9 Temmuz Pazartesi günü ihaleye çıkacaklarını aktaran Fatih Pistil,...