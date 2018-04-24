Şehre yeni yağmursuyu yatırımları geliyor

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi’nin asfalt programı kapsamında bulunan bölgelerde 16 bin 700 metrelik yağmursuyu altyapısı inşa etmek için 26 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, yeni yağmursuyu yatırımları için ihaleye çıkılacağını açıkladı. Asfalt sezonunun açılması ile birlikte belediyelerin çalışmalarına başladığını belirten Keleş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 2019 yılında asfaltsız grup yolu kalmayacağını sık sık dile getirmişti. Bu çerçevede şehir merkezinde birçok güzergâh yenilendi. Yine yenilenecek güzergahlar mevcut. Adapazarı Belediyesi tarafından da asfalt çalışması gerçekleştirilecek bölgeler var. Bizler hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Adapazarı Belediyesi’nin asfalt planı kapsamında yer alan ve ihtiyaç bulunan bölgelerde yağmursuyu altyapısı inşa etmek için ihaleye çıkıyoruz” diye konuştu.

Yağmursuyu altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Erenler’de 9,5 milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz dev yağmursuyu projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Serdivan’da da yağmursuyu imalatlarımız sürüyor. Hazırlığını yaptığımız projelerimiz mevcut. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi tarafından asfalt programında olan ve ihtiyaç bulunan yerlerde 16 bin 700 metre uzunluğunda yağmursuyu altyapısı inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı tamamladığımız bölgeler hemen asfalt ile buluşacak. Yağmursuları güvenli bir şekilde toplanarak deşarj edilecek. İhalemiz 26 Nisan Perşembe günü saat 11.00’da SASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.