SEKAY’ın temeli atılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) Projesi’nin temeli atılıyor. 4 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm vatandaşlar davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesinin temeli 4 Mayıs Cuma günü atılıyor. Keresteciler Sanayi Sitesi arkasında bulunan 20 hektarlık arazide hayata geçirilecek projenin temel atma töreni saat 16.00’da gerçekleştirilecek. 100 Milyon TL’lik maliyetle şehre kazandırılacak proje ile atıkların geri dönüşümü, elektrik üretimi, atıktan türetilmiş yakıt ve gübre üretimi gibi çok farklı tesisler bir arada hizmet sunacak. Atıklardan enerji üretilecek. Gübre elde edilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “SEKAY’ın temel atma törenine tüm hemşerilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.