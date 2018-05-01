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01 Mayıs 2018 Salı 17:17

Seramik atölyesinde çocuklar hayallerini yoğuruyor

Çocuklar hayallerini Serdivan Çocuk Akademisi Seramik Atölyesi’nde kendi elleriyle şekillendiriyor.9-14 yaş arası öğrenciler, Serdivan Çocuk Akademisi Seramik Atölyesinde aldıkları teorik bilginin ardından ürünleri şekillendirmeden kurutmaya,...

Seramik atölyesinde çocuklar hayallerini yoğuruyor
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Çocuklar hayallerini Serdivan Çocuk Akademisi Seramik Atölyesi’nde kendi elleriyle şekillendiriyor.

9-14 yaş arası öğrenciler, Serdivan Çocuk Akademisi Seramik Atölyesinde aldıkları teorik bilginin ardından ürünleri şekillendirmeden kurutmaya, pişirmeden renklendirmeye kadar hamurun seramik olma sürecini birer birer deneyimliyor. Seramiğin üretim aşamalarını öğrenen ve bir eserin nasıl şekillendirildiğini bizzat yaşayarak tecrübe eden öğrenciler, elleriyle yoğurdukları seramik çamurundan özgün eserler ortaya koyuyor. Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; Elle seramik şekillendirme yöntemlerini kullanarak insan ve hayvan formları, çanak ve çömlekler, vazolar, kalemlikler, duvar süsleri yapan öğrencilerin üretme yeteneklerini keşfederek üç boyutlu ürünler yapmanın yanı sıra hamuru yoğurma esnasında bilek ve parmak kaslarının gelişimi ile el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesine katkı sağladığını belirtti.
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