Serdivan Belediyesi Balama kanalında çalışmalara başladı

Serdivan Belediyesi ekipleri Balama Kanalı’nın da ıslah çalışmalarına başladı.

Vatandaşların hizmetine sunulan 1,6 kilometrelik Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesi’nin ardından Çark Deresi kenarındaki 5,3 kilometrelik alanda çevre yenileme çalışmalarına devam eden Serdivan Belediyesi, Çark Deresi’nin drenaj kollarından biri olan Balama Kanalı’nın da ıslah çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında su toplama kanalının koruma altına alınacağını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bölgede yaptığımız çalışmalar sonrası ortaya çıkardığımız proje kapsamında; Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Şehit Musa Kılıç Sokak arasındaki, eski adıyla Balama Kanalı olarak bilinen su toplama kanalını ıslah ederek, koruma altına almayı hedefliyoruz. SASKİ ile ortak gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında çalışmanın tüm aşamaları en ince ayrıntısına kadar planlandı ve tüm proje boyunca doğal yapıyı bozmadan hareket edeceğiz” dedi.

700 metre uzunluğundaki hat üzerine 1,5 metre genişliğinde döşenen künkler sayesinde kanal içerisindeki su akışının daha düzenli hale geleceğini ifade eden Alemdar, “Serdivanımıza, yeni projemizle birlikte önemli bir çevre yatırımı daha kazandırıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde koku ve sinek üreterek çevre rahatsızlığına sebep olan su kanalını ıslah ederek, bölgeye daha modern bir görünüm kazandıracağız.” diye konuştu.