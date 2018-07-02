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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26

Serdivan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Temmuz ayu meclis toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.Serdivan Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi. Serdivan Belediye Başkanı...

Serdivan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti
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Serdivan Belediyesi Temmuz ayu meclis toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Milletimiz kararını huzur ve istikrarda devam etme yolunda vermiştir. Seçimlerimizin ülkemize hayır getirmesini diliyorum. Milletimiz bir kez daha şunu net bir şekilde belirtmiştir ki; ülkemizde dışarıdan gelen seslerin, başkalarının dediği olmuyor. Milletimizin dediği oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rekor bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Başkan Alemdar, Cumhur ittifakının gücü sayesinde, Türkiye’nin hedeflerine doğru hızla yol alacağını söyledi. Toplam 6 maddenin görüşüldüğü Temmuz ayı meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Komisyonu’nda karara bağlanan 5 madde oy birliği ile kabul edilirken, bir madde görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.
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