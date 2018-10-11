Serdivan Çocuk Akademisi yeni döneme başladı

Serdivan Belediyesi’nin 7-14 yaş arası çocuklar için alternatif eğitim programı olarak 2014 yılında hayata geçirmiş olduğu Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemine başladı.Minik misafirlerini 14 hafta boyunca 21 farklı kulüp çalışmasıyla...

Serdivan Belediyesi’nin 7-14 yaş arası çocuklar için alternatif eğitim programı olarak 2014 yılında hayata geçirmiş olduğu Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemine başladı.

Minik misafirlerini 14 hafta boyunca 21 farklı kulüp çalışmasıyla ağırlayacak olan Serdivan Çocuk Akademisi, güz dönemi açılışını neşeli bilimler ve ebru dersi ile birlikte yaptı. Geleneksel Türk Sanatlarından olan ebru dersinde; fırçalarla su yüzeyine çizdikleri motifleri kağıtlara aktararak hem sanat icra eden hem de ebrunun inceliklerini öğrenen öğrenciler, neşeli bilim dersinde yaptıkları deneylerle de bilimi küçük yaşta yaşayarak tecrübe etme imkanı buldular.

“Birikim sahibi oluyorlar”

Çocuk Akademisi’nin her dönem yoğun ilgi gördüğünü belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu dönemde kayıtları alınan 800 öğrenciyi Çocuk Akademisi’nde en güzel şekilde misafir edeceklerini ifade ederek, “Geleceğimizin harcı olan yavrularımız burada almış oldukları eğitimlerle bilgi dağarcıklarını geliştirirken, kültürümüzün temelini oluşturan sanat dallarını da usta öğreticilerimiz nezdine atölyelerde icra ederek bilim, sanat ve kültür alanında birikim sahibi oluyorlar” dedi.

“Her zaman yanlarındayız”

Serdivan Çocuk Akademisi’nin, bilginin yanı sıra sosyal ve kültürel değerleri de çocuklara aktardığına değinen Başkan Alemdar ailede başlayan çocuk eğitiminin Serdivan Çocuk Akademisi’nde perçinlendiğini belirterek, “Ağaç yaşken eğilir bilinciyle hareket ederek yavrularımızı; kendisini ifade edebilen, özgüveni yüksek, paylaşmayı bilen, estetik duygusu kazanmış ve başkasının haklarına saygı gösteren bireyler olarak hayata hazırlıyoruz. Onları geleceğe hazırlamak için tüm imkanlarımızla her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.