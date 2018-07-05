Serdivan yaz futbol okulu yeşil sahalarda

Ücretsiz yaz spor okulu Serdivan’da açıldı.

Serdivan Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz yaz spor okullarında futbol branşını seçen öğrenciler sahaya indi. Bu branşı tercih eden 200 öğrenci, çalışmalarını Serdivanspor’un Kazımpaşa’daki altyapı tesislerinde gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; eğitimlerin lisanslı antrenörler nezaretinde haftanın üç günü altyapı tesislerindeki çim sahalarda gerçekleştirildiği belirtildi. Futbol okulunda öğrencilerin kullandığı tüm ekipmanlar Belediye tarafından karşılanırken, ayrıca minik sporculara şort, forma ve spor çantası hediye edildi.

Yaz okullarına gösterilen ilgilinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da; “Gençlerimizin spora olan ilgileri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sporla iç içe olmaları bireysel gelişimlerinin yanı sıra; sosyalleşme, paylaşma ve birlikte hareket etme noktasında da son derece kıymetli. Amacımız güçlü bir neslin alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak. Onların azmi, neşesi ve mutluluğu ise bizim en büyük motivasyon kaynağımız ve ödülümüz” dedi.