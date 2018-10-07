Serdivan’da etiketsiz ürünlere taviz yok

İlçe genelindeki denetimlerini sıklaştıran Serdivan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, marketlerin ardından Serdivan’daki semt pazarlarını da denetledi.

Günlük olarak kurulan ve semt pazarlarında etiket denetimi yapan ekipler, pazar tezgahlarını tek tek kontrol ederek ürün fiyatlarının yanı sıra ürünlerin kalitesi, pazarların açılış kapanış saatleri ve pazar yeri çizgi uygulaması hususunda denetimler yaptı. Fiyat etiketi bulundurmayan pazarcılara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, satılan her ürün üzerinde fiyat etiketi olması gerektiğini pazar esnafına ileterek tezgahlarda etiketsiz ürün satışına izin vermediler.

Tüketici haklarını korumak ve vatandaşların maddi açıdan zarara uğramalarına engel olmak için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Denetimlerdeki temel amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığı ile alış-veriş yapmalarına ortam sağlamak. Sağlık noktasında önemsediğimiz hususlarla birlikte vatandaşlarımızın cebine zarar verecek fahiş fiyat uygulamalarına da izin vermiyoruz. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın haklarına sahip çıkarak sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlayacağız” dedi.

Denetimler sırasında eksiklikleri olan pazar esnafının uyarıldığına ve bilgilendirildiğine de değinen Alemdar, “Denetimler sırasında esnafımızı eksik oldukları konularda uyarıyoruz. Esnafımız da bu konuda bizlere destek oluyor ve uyarılar sonrası eksikliklerini hemen gideriyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmesi, alışverişlerini huzur içerisinde yapması için satıcıların uyması gereken kurallar ve tüketici hakları da ekiplerimiz tarafından pazar esnafımıza tekrar hatırlatılıyor. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız şikayet, istek ve taleplerini belediyemizin 444 54 50 numaralı çağrı merkezinden 7/24 iletebilirler” diye konuştu.