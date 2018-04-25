SAKARYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:28

SESOB 3 bin 526 kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırdı

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan yaptığı açıklamada, “Biz SESOB olarak dünyanın en önde tesislerin içine girmeyi sağladık” dedi.Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan...

SESOB 3 bin 526 kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırdı
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Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan yaptığı açıklamada, “Biz SESOB olarak dünyanın en önde tesislerin içine girmeyi sağladık” dedi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan Camili Mahallesinde kurulan Mesleki Sınav Merkezi’ni tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Alişan, “2012 yılında mesleki yeterlilik kurumu ulusal standartlar yeni çıktığında bir hemen çalışmalara başladı. Biz bir ön görüyle hareket ederek 2012’de 1. Endüstri Meslek Lisesinin sığınağını vali ve il milli eğitim müdüründen talep ettik. Bize tahsis ettiler. Bizde bir sınav merkezi haline getirmeye başladık. İlk önce inşaat sektöründe başladık. 4 meslek dalında yeterliliği aldık. Sınav ve yeterlilik yetkisine sahip olduk. 10 meslek dalında sınav ve belgelendirme yapabilecek kapasiteye geldik. Türkiyede ilk ve tek meslek kuruluşu biziz. Bu sadece Türkiye’nin 12 ilinde var 15 tane sınav merkezi var. Her yıl iki sefer denetlemekteyiz. Torpilin çalışmadığı bir tek iş budur. Mesleki yeterlilik sınavını sınav yapıcının dışında kimse izlemeyecez ve giremez. Biz SESOB olarak dünyanın en önde tesislerin içine girmeyi sağladık. Biz hala orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar 436 tane sınav açtık. Bu sınavda belge almaya hak kazanan 3 bin 526 kişiye belge verdik. Burada merkezimizde 39 kişi ile çalışmaktayız. Tam zamanlı çalışan 18, yarı zamanlı sınav yapıcı olmak üzere toplam 39 kişiyiz. Bu merkezde eylül ayından beri belgelendirme sınavı yapıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alişan ve basın mensupları mesleki sınav merkezini gezdi.
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