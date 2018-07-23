SAKARYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:34

SGM’li minik gezginler şehri dolaşıyor

SGM Yaz Kursları Gezi Atölyesi öğrencileri şehrin doğal güzelliklerini keşfediyor. Serdivan Gölpark, Kentpark ve Sapanca Gölü’nü ziyaret eden minik kaşifler, keyifli vakit geçirdi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)...

SGM'li minik gezginler şehri dolaşıyor
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SGM Yaz Kursları Gezi Atölyesi öğrencileri şehrin doğal güzelliklerini keşfediyor. Serdivan Gölpark, Kentpark ve Sapanca Gölü’nü ziyaret eden minik kaşifler, keyifli vakit geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Çocuk Kulüpleri’nde yaz kursları devam ediyor. Gezi Atölyesi öğrencileri her hafta şehrin farklı doğal güzelliklerini keşfediyor, hatıralar biriktiriyor. Son olarak Gezi Atölyesi’nin minik gezginleri eğitmenleri eşliğinde Serdivan Gölpark, Kentpark ve Sapanca Gölü’nü gezerek; farklı oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Gezi Atölyesi’nden yapılan açıklamada, yaz kursları boyunca gezilerin devam edeceği ifade edildi.
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