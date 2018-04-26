SAKARYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 11:57

SGM’li minikler kardeşlerini unutmadı

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri öğrencileri; ‘Kardeşlik Haftası’ münasebetiyle Bitlis’teki öğrenci kardeşlerine kitaplarını hediye ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal...

SGM'li minikler kardeşlerini unutmadı
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Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri öğrencileri; ‘Kardeşlik Haftası’ münasebetiyle Bitlis’teki öğrenci kardeşlerine kitaplarını hediye ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri öğrencileri, Kardeşlik Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar köyüne kütüphane açılması için oluşturulmuş projeye minik öğrenciler, kendi kütüphanelerinde bulunan onlarca kitabı kardeşlerine hediye olarak gönderdi. Hediye kitapların üzerine ‘Akyazı SGM Çocuk Kulüpleri’nden Değerli Kardeşlerime’ yazılı mühürleri basan minikler, hediye paketi haline getirdikleri kitapları kargoya teslim ettiler.
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