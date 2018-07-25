SAKARYA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42

SGM’li minikler maceraya katıldı

Akyazı SGM öğrencileri Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ziyaret ederek adrenalin dolu bir günü geride bıraktı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri, maceranın adresine konuk oldu. Yaşayarak Öğrenme...

SGM'li minikler maceraya katıldı
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Akyazı SGM öğrencileri Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ziyaret ederek adrenalin dolu bir günü geride bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüpleri, maceranın adresine konuk oldu. Yaşayarak Öğrenme Macera Park’a arkadaşlarıyla birlikte giden öğrenciler, eğlenceli vakitler geçirdi. Geleneksel Okçuluk, langırt turnuvası ve spor tırmanışı gerçekleştiren genç maceracılar, güzel bir gün geçirmenin ayrıcalığını yaşadı. Akyazı SGM’den yapılan açıklamada, gezi ve etkinliklerin yaz kursları boyunca devam edeceği ifade edildi.
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