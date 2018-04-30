SAKARYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:55

SGM’li minikler Nasrettin Hoca’yı sahneledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Geleneksel Görsel Sanatlar Atölyesi dersi öğrencileri Nasrettin Hoca isimli tiyatro oyununu sergiledi. Gösteri sonunda SGM’li minik tiyatrocuların performansı izleyicilerden büyük alkış...

SGM'li minikler Nasrettin Hoca'yı sahneledi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Geleneksel Görsel Sanatlar Atölyesi dersi öğrencileri Nasrettin Hoca isimli tiyatro oyununu sergiledi. Gösteri sonunda SGM’li minik tiyatrocuların performansı izleyicilerden büyük alkış topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Geleneksel Görsel Sanatlar Atölyesi dersi öğrencileri Nasrettin Hoca isimli tiyatro oyununu sergiledi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde sergilenen oyunu Geleneksel Görsel Sanatlar Atölyesi eğitmeni Seçkin Bayramoğlu kaleme aldı. Atölye’nin dönem bitirme projesi olan oyunu çok sayıda öğrenci ve aileleri izledi. Gösteri sonunda SGM’li minik öğrenciler izleyicilerden büyük alkış topladı. Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sosyal Gelişim Merkezi Atölyeleri’nin yılsonu programları büyük bir coşkuyla devam edecek. Yılsonu programlarıma tüm halkımız davetlidir” diye belirtildi.
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