SAKARYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 14:08

Şiir akşamları Taraklı’da devam edecek

Sapanca Şiir akşamları Taraklı’da düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Şiir akşamları Taraklı'da devam edecek
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Sapanca Şiir akşamları Taraklı’da düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 12 Ekim Cuma günü 15.00’da Taraklı’da düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Taraklı’da gerçekleştirilecek etkinliklerde şairler şiirlerini katılımcılar için okuyacak. Dinletide ise Bağlama’da Kenan Serhat İnce, Keman’da Emre Kayacan müzik resitali sunacak. 15.00’da başlayacak etkinliklerle Taraklı’da kültür sanat dolu bir gün yaşanacak.

Taraklı Kültür Evi’nde saat 15.00’da başlayacak programda Asma Azaizeh, Aziz Mahmut Öncel, Bülent Özdemir, Bünyamin K, Cafer Turaç, Ermir Nika, Farid Hüseyn, Filiz Geç, Kağan Server Atıcı, Ladan Osman, Leyla Arsal, Liudmyla Diadchenko, M. Melih Erdoğan, Mehmet Tepe, Mustafa Özçelik, Orhan Özekinci, Safija Vehabovic, Serap Kadıoğlu, Serkan Türk, Süleyman Unutmaz, Şakir Kurtulmuş, Talha Kuru, Vladimir Martinovski, Yunus Emre Altuntaş şiir sunumları gerçekleştirecek. Kenan Serhat İnce ve Emre Kayacan müzikm dinletisi sunacak.
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