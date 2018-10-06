SAKARYA:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:36

Sofuoğlu’dan Başkan Alemdar’a ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar makamında AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nu ağırladı.AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar makamında ziyaret etti. Hoş sohbet eşliğinde geçen...

Sofuoğlu'dan Başkan Alemdar'a ziyaret
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar makamında AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nu ağırladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar makamında ziyaret etti. Hoş sohbet eşliğinde geçen ziyarette Başkan Yusuf Alemdar milletvekili Kenan Sofuoğlu’na yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Alemdar, “Sayın vekilimiz de sık sık hem teşkilatlarımızla hem de bizlerle bir araya geliyor. Bu buluşmalarda fikir alışverişi yapma imkanı da buluyoruz. Spor hayatı boyunca birçok başarıya imza atmış, ülkemizi hakkıyla temsil ederek şampiyonluklar kazanmış olan Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu’nun bu buluşmalarda gençlerimizle bir araya gelmesi bizim için çok değerli. Gençlerimiz onun azim ve sabrı ile elde ettiği başarılardan hem gururlanıyor, hem de tecrübelerinden istifade ederek onu kendilerine örnek alıyor. Bu da bizim için son derece kıymetli bir şey ve gençlerimizden daha çok bizleri mutlu ediyor” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise ziyarette yaptığı açıklamada, özellikle spor konusunda gençlere imkanların ve yaptırımların artması gerektiğini ifade etti. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın da ilçe genelinde güzel çalışmalara imza attığını belirten Sofuoğlu, başarılar diledi.
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