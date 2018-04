Spor Yöneticiliğinde Kariyer Fırsatları

Sakarya Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından Kariyer Günü etkinliği düzenlendi.

SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe SAÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ersin Eskiler, Ceyhun İskenderoğlu, Esra Sipahioğlu ve Şenol Güneş konuşmacı olarak katıldı. Oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Hakan Kolayiş’in yaptığı etkinlikte, spor yöneticiliği, kariyer fırsatları, çalışma alanları hakkında bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

Mezuniyet sonrası iş imkanları hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ersin Eskiler, “Devlet ve vakıf üniversitelerinden senede yaklaşık sekiz bin öğrencinin mezun oluyor. Son üç yılda ise sadece 3 bin 884 öğretmen atandı ve burada büyük bir fark var. Fakat Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 3 bin spor bilimleri mezunu istihdam edilecek. Bu mezunlarımız için çok iyi bir haber” dedi.

Son yıllarda devlet tarafından halkı spora teşvik eden çalışmaların memnun edici olduğunu dile getiren Eskiler, “2007 yılında ülkemizde spora katılma oranı yüzde 23 iken günümüze gelindiğinde bu oranın yüzde 66 arttığını görüyoruz. Halkımızın toplum sağlığı için daha fazla spora yönlendirilmesi gerekiyor. Burada mezunlarımıza da büyük rol düşüyor” ifadelerini kullandı.

SAÜ mezunu Ceyhun İskenderoğlu, “Hayatımın her yılını bir etap olarak görmekteyim. Bu etapları tamamladığımda kendime ne kattım, çalıştığım kuruma ne kattım sorularını sorarak kendimi ne kadar geliştirebildiğimi hep sorguladım. Her sorguladığımda hâlâ yapabilecek şeyler buldum. Hiçbir zaman tamam bitti demedim. Aslında başarı yolunda zorluk gibi görünen her şey uzun vadede işimizi kolaylaştıran bizim küçük yardımcılarımız haline geliyor. Bu öyle bir şey ki hafızaya atılan her yaşanılmış tecrübe zamanın birinde muhakkak bize yardım ediyor” diye konuştu.

Mezuniyet sonrası bölüm mezunlarının özgeçmiş hazırlama teknikleri hakkında bilgi veren Şenol Güneş, spor yöneticiliği mezunlarının istihdam alanları hakkında bilgi verdi.

Spor İstanbul Yönetici Asistanı Esra Sipahioğlu öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, öğrenim hayatında öğrencilerin stajlarına önem vermelerini söyledi.

Etkinliğin sonunda, konuşmacılara plaket takdim edildi.