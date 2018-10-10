SAKARYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:47

SSK arazisi yeni yaşam alanına dönüşecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Donatım’da yıkımı gerçekleştirilen Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüşerek arazinin halkın kullanımına...

SSK arazisi yeni yaşam alanına dönüşecek
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Donatım’da yıkımı gerçekleştirilen Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüşerek arazinin halkın kullanımına sunulması noktasında karar verdiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çalışmaları hemen başlattıklarını ve bölgenin kullanımına kazandıracaklarını belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaflar ise çalışmaların yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Donatım’da eski SSK arazisinde incelemelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Burada bir park çalışması için talepler alıyorduk. Valimizle görüşerek arazinin bölge halkımızın kullanımına açılması kararına vardık. Hemen çalışmalarımızı başlattık. İnşallah oturma alanları, çocuk oyun grupları, yeşil alanlarıyla bölgeye yakışan bir park çalışmasını hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Boş kalan arazilerin en verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Toçoğlu, “Donatım’da Sosyal Sigortalar Kurumu’nun yıkılmasıyla birlikte boş bir arazi bulunuyordu. Bu arazinin değerlendirilmesi noktasında bölgedeki vatandaşlarımızdan talepler alıyorduk. Konuyu Sayın Valimizle görüşerek arazinin halkımızın kullanımına açılması kararına vardık. Hemen çalışmalarımızı başlattık. Arazide incelemelerde bulunduk. İnşallah oturma alanları, çocuk oyun grupları, yeşil alanlarıyla bölgeye yakışan bir park çalışmasını hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.
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