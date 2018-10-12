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12 Ekim 2018 Cuma 17:24

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak öğrencilerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kariyer ve Tecrübe Paylaşımı dersi kapsamında öğrencilerle buluştu.Mesleki tecrübenin öneminden bahsedildiği...

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak öğrencilerle buluştu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kariyer ve Tecrübe Paylaşımı dersi kapsamında öğrencilerle buluştu.

Mesleki tecrübenin öneminden bahsedildiği konferansa Prof. Dr. Hamza Al, Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürü Arzu Çil’in yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Veysel Çıplak, “Mesleki tecrübemde en önemli şeyin yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu ders kariyer ve tecrübe paylaşımı olduğu için bizim mesleğimizde ki ‘üstatlık’tan ziyade yetkinlik daha önemli bir hale geldi. Eğer siz yetkin değilseniz ve bir olaya farklı bakamıyorsanız hiçbir şekilde bu düğümü çözemezsiniz” dedi.

Kariyerde başlangıcın önemine vurgu yapan Veysel Çıplak, “Mesleki tecrübemde en önemli şeyin yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu ders kariyer ve tecrübe paylaşımı olduğu için bizim mesleğimizdeki ‘üstatlık’tan ziyade yetkinlik daha önemli bir hale geldi. Eğer siz yetkin değilseniz ve bir olaya farklı bakamıyorsanız hiçbir şekilde bu düğümü çözemezsiniz. Kariyerinizde 2 önemli durum var. Birincisi kariyerden önceki süreç, ikincisi de işe başladıktan sonraki süreç. Kariyerde başlangıç çok önemli. O zaman kendimize şunu soralım; ben bir saygınlık mı istiyorum yoksa iyi bir gelir mi? Benim için ne önemli sorusuna cevap vermek için kendinizle yüzleşmelisiniz. Yanlış bir başlangıç hayatınızın hepsini maddi manevi etkileyebilir” diye konuştu.

Hayat ile ilgili alınan kararlarda öğrencilerin ellerini hızlı tutması gerektiğini belirten Çıplak, “Şu anki bulunduğunuz zamanı çok iyi değerlendirmelisiniz. Birincisi benim temel değerlerim ne, ben ne istiyorum, hangi yönde ilerleyeceğim buna karar vermemiz lazım. Sizin için mesleki manevi tatmin mi önemli yoksa gelecek hayatta sizin önünüzü açacak, daha yüksek kariyer basamaklarında sizi belirli bir yere götürecek, yetki gerektirecek bir meslek mi? Hayatınızda karar vermeniz gereken çok fazla karar var. Bunların hepsini şimdiden seçmeniz gerekiyor. Okulu bitirdikten sonra verdiğiniz karar sizin için zaman kaybından başka bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.

Okul öncesi ve sonrası öğrencinin kendisini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Çıplak, “Özel sektörde belli bir tecrübeye sahip olan ve kendine bir yetki kurmuş insanlar kamu sektöründe üst düzey yönetici oluyor. Yani şuanda imkânlar daha fazla ve imkânlar fazla olunca bu defa sizin yükünüz de artıyor. O zaman bu 4 yıllık süreci daha iyi geçirmeniz gerekiyor. Karar verme süreci daha hızlı olması gerekiyor. Ülkemiz gelişiyor ve sürekli değişiyor. Eğer yetkiniz yoksa o değişime ayak uyduramıyorsunuz” dedi.
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