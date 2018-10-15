Taraklı atık su arıtma tesisi ihale çıkıyor

Sakarya Taraklı’da inşa edilecek atık su arıtma tesisi ihaleye çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakin Şehir Taraklı’da hayata geçirilecek dev çevre yatırımında hazırlıkların tamamlandığını ve ihaleye çıkılacağını açıkladı. Şehrin atık su ağını her geçen gün daha da genişlettiklerinin altını çizen Toçoğlu, “Sadece şehir merkezinde değil ilçelerimizde de dev atık su yatırımlarını hayata geçirdik. Su kaynaklarına atık su karışmasını önledik. Şehrimize kazandırdığımız atık su arıtma tesisleriyle atık su arıtma oranımızı yüzde 78’e çıkardık. Türkiye ortalamasının üzerinde olan bu değer, dünya standartlarına bakıldığında ise övünülecek bir seviyede. Taraklı atık su arıtma tesisi ile bu değeri daha arttıracağız. Tesisimiz için 17 Ekim Çarşamba günü ihaleye çıkılacak” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu sözlerinin devamında, “Taraklı’ya 4 milyonluk yatırımla 25 kilometre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı kazandırmıştık. Taraklı atık su arıtma tesisi ile de bu hat vasıtasıyla topladığımız atık suları dünya standartlarında arıtarak Göynük Deresi’ne deşarj edeceğiz. Tesisimizin 1. kademesini 17 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. İlerleyen yıllarda nüfusa bağlı olarak 2. kademesi de inşa edilebilecek. Son teknoloji arıtma sistemleriyle donatılacak tesis, günde bin 720 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak. Taraklı’da çevreye yönelik önemli bir koruma sağlayacak bu yatırımımız şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.