Taraklı’da şiir sunumu gerçekleşti

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Taraklı’da gerçekleştirilen dinleti ve şiir sunumları ile devam etti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde her yıl düzenlenen 18. Uluslararası...

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Taraklı’da gerçekleştirilen dinleti ve şiir sunumları ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde her yıl düzenlenen 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Taraklı Hacı Rıfatlar Konağı’nda gerçekleştirilen dinleti ve şiir sunumları ile devam etti. Programda Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Geyve Kaymakamı İlyas Memiş’in yanı sıra çok sayıda şiirsever yer aldı. Bağlama’da Kenan Serhat İnce, Keman’da Emre Kayacan’ın sunduğu müzik dinletisinin ardından katılımcı şairler şiirlerini misafirler için okudu.