SAKARYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:40

Tarihçi Şimşirgil SEVMEKDER’in misafiri oldu

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Sakarya Sevgi Mektebi Derneğine (SEVMEKDER) misafir oldu.Sevgi Mektebi Derneğinin Yaz Kampı talebelerine, ailelerine ve halka açık olarak düzenlediği Sevgi Mektebi Kıraathane Sohbetlerinin bu haftaki misafiri...

Tarihçi Şimşirgil SEVMEKDER'in misafiri oldu
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Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Sakarya Sevgi Mektebi Derneğine (SEVMEKDER) misafir oldu.

Sevgi Mektebi Derneğinin Yaz Kampı talebelerine, ailelerine ve halka açık olarak düzenlediği Sevgi Mektebi Kıraathane Sohbetlerinin bu haftaki misafiri Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hoca oldu. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hoca Derneğini ziyarette bulunarak talebeler ile sohbet etti. Şimşirgil, Adapazarı Belediyesi OrhanGazi Kültür Merkezinde verdiği konferans ile de 15 Temmmuz olaylarının öncesi ve sonrası yaşanan hadiseleri, Osmanlı’da çocuk eğitimi, Osmanlı’nın günümüze yansımış kültürel değerlerini katılımcılara ve talebelere anlattı. Bir öğrencinin “Osmanlı’da yaşasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?” sorusuna Şimşirgil “ Dünyanın en güzel mesleği eğitmek, öğretmek. Yine Eğitmen olurdum” dedi.

Yaz kampı talebeleri program sonrası kendilerine hediye edilen Ahmet Şimşirgil hocaya ait kitapları imzalattılar. Sevgi Mektebi Derneği Başkanı Murat Uçar yaptığı açıklamada, “ Doyulmaz sohbeti ile bizleri tarihin sayfalarına götüren Ahmet Şimşirgil hocamıza, kendilerine derneğimiz adına teşekkür ediyoruz. Proğrama katılarak bizlere destek olan herkese ayrıca teşekkür ederiz” dedi.
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