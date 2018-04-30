SAKARYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 19:06

Telefon dolanrıcılığına karşı Sakarya Valiliğinden açıklama

Kendilerini Sakarya Valisi başta olmak üzere üst düzey görevli olarak tanıtarak yardım talep eden dolandırıcılara karşı Sakarya Valiliği açıklama yaptı.

Telefon dolanrıcılığına karşı Sakarya Valiliğinden açıklama
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Kendilerini Sakarya Valisi başta olmak üzere üst düzey görevli olarak tanıtarak yardım talep eden dolandırıcılara karşı Sakarya Valiliği açıklama yaptı.

Son zamanlarda artan telefonla dolandırıcılık olayları hızla artış gösteriyor. Son olarak kendilerini Sakarya Valisi başta olmak üzere üst düzey görevli olarak tanıtarak yardım talep eden dolandırıcılara karşı Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İyi niyetli insanlarımızın özellikle mübarek aylar içerisinde hayır yapma isteğini kendi emellerine alet etmeye çalışan, kendisini Vali, Vali Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ya da üst düzey yönetici sıfatı ile arayarak engellilere, kanser hastalarına veya hasta bebeklere yardım adı altında para talep eden art niyetli bu kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Devletin Valisi veya üst düzey yöneticileri hiçbir zaman vatandaşlarımızdan bağış adı altında herhangi bir yardım talep etmeyeceği gibi, vatandaşlarımıza böylesi durumlarda yardımcı olmak ve sorunları çözmek için hizmet veren kamu kurumlarımız her zaman olduğu gibi bugün de görevlerine devam etmektedir. Vatandaşlarımızın manevi yönünü suistimal etmek isteyen art niyetli insanlara karşı daha dikkatli olunması, kendisini üst düzey yönetici olarak tanıtıp yardım talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmeden, öncelikle 0264 251 35 00 numaralı Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünü arayıp durumu bildirmeleri, ayrıca Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı hatlarını arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamaları önem taşımaktadır” denildi.
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